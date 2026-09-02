Львівські фахівці розпочали ексгумацію та пошукові роботи на території Польщі

Фахівці центру “Доля” розпочали пошуково-ексгумаційні роботи у селі Ласків на Холмщині.

Про початок робіт повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

1 вересня Польща надала дозвіл на проведення пошукових досліджень на українському цвинтарі в селі Ласків. Пошукову експедицію організовує КП ЛОР “Доля”.

Директор КП “Доля” Святослав Шеремета заявив: “Ми отримали дозвіл на проведення пошукових земляних досліджень на території українського кладовища в селі Ласків. Будемо проводити пошук загиблих українців, які були вбиті 10 березня 1944 року підрозділами Армії Крайової та батальйонів хлопських”.

Планують розпочати роботи наприкінці вересня або на початку жовтня. Точні дати експедиції ще узгоджують.

За словами Святослава Шеремети, частину загиблих уже поховали на українському цвинтарі. Існує також інформація про два масових поховання і низку індивідуальних могил у селі. Пошукові роботи мають допомогти встановити їхні точні місця.

За різними джерелами, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинуло понад 300 людей. За даними досліджень істориків та експертів з України і Польщі, встановлено інформацію про 327 мешканців Ласкова, які загинули того року. Деякі історики називають більшу цифру — близько 350 загиблих.

Експедицію проводитимуть у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті. Проєкт підтримують Міністерство культури України, Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Республіці Польща.

Нагадаємо, 25 серпня розпочали роботи з ексгумації решток військовослужбовців Війська Польського. Роботи відбуваються на старому Голосківському цвинтарі, поруч із вулицею Круглою. Ці воїни загинули в боях за Львів у вересні 1939 року.