Львівщина отримає більше мільйона гривень з бюджету на купівлю житла для дитини-сироти

Рудківська громада передбачить понад 293 тисячі гривень на купівлю житла для дитини-сироти.

Комісія з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одноголосно підтримала пропозицію Рудківської територіальної громади щодо придбання квартири. Рішення було ухвалене 24 вересня.

Обрана квартира знаходиться у доброму стані, оснащена меблями та побутовою технікою. Вона має усі необхідні умови для комфортного проживання дитини.

Фінансування становитиме 1 171 000 гривень з обласного бюджету і 293 108 гривень з місцевого бюджету. Саме ці кошти спрямують на купівлю житла.

Члени комісії наголосили на важливості якості житла. Те, що визначає вибір, — це технічний стан будинку, наявність зручностей і розташування поблизу шкіл, медичних установ, магазинів та об’єктів соціальної інфраструктури. Також важливим є зручний транспортний доступ.

Начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації Володимир Лис повідомив, що у 2026 році на регіональну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, з обласного бюджету виділять понад 5 мільйонів гривень.