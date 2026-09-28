Садовий зробив несподіване звернення до Порошенка
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Садовий зробив несподіване звернення до Порошенка

Марко Лук'яненко

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Петра Порошенка з публічним закликом.

Він опублікував звернення у соціальних мережах.

29 вересня Львівська районна рада має ухвалити рішення, яке потенційно відкриє шлях масовій житловій забудові у селі Сокільники, поруч із Львівським аеропортом.

Фракція «Європейської Солідарності» посідає вагоме місце у районній раді, тому багато залежить саме від позиції цієї політичної сили.

Аеропорт – це не просто об’єкт інфраструктури, а стратегічно важливий елемент держави. Після завершення війни Україні знадобиться потужний міжнародний аеропорт, а також вантажний хаб і можливість для розвитку авіаційної інфраструктури Львівщини.

Якщо зараз віддати землі під багатоповерхову забудову, їх уже не повернути у майбутньому.

Саме тому Андрій Садовий просить Петра Порошенка особисто втрутитися у ситуацію, щоб запобігти рішенню, яке може зашкодити державним інтересам і позбавити Львів та увесь захід України шансу розвивати аеропорт.

Головне тут не політика, а те, яку країну ми залишимо наступним поколінням», – наголошує у своєму зверненні міський голова Львова.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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