Садовий зробив несподіване звернення до Порошенка

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Петра Порошенка з публічним закликом.

Він опублікував звернення у соціальних мережах.

29 вересня Львівська районна рада має ухвалити рішення, яке потенційно відкриє шлях масовій житловій забудові у селі Сокільники, поруч із Львівським аеропортом.

Фракція «Європейської Солідарності» посідає вагоме місце у районній раді, тому багато залежить саме від позиції цієї політичної сили.

Аеропорт – це не просто об’єкт інфраструктури, а стратегічно важливий елемент держави. Після завершення війни Україні знадобиться потужний міжнародний аеропорт, а також вантажний хаб і можливість для розвитку авіаційної інфраструктури Львівщини.

Якщо зараз віддати землі під багатоповерхову забудову, їх уже не повернути у майбутньому.

Саме тому Андрій Садовий просить Петра Порошенка особисто втрутитися у ситуацію, щоб запобігти рішенню, яке може зашкодити державним інтересам і позбавити Львів та увесь захід України шансу розвивати аеропорт.

Головне тут не політика, а те, яку країну ми залишимо наступним поколінням», – наголошує у своєму зверненні міський голова Львова.