На парковці торгового центру у Львові збирають гроші навіть вночі (ВІДЕО)

У Львові на парковці торгового центру стягуватимуть плату навіть в нічний час.

Про це повідомили у ТЦ «Вікторія Гарденс».

Паркінг працює в тестовому режимі. Талони наразі не потрібні; вʼїзд і виїзд фіксують камери зі зчитуванням номерів.

Талон видають лише у випадку, коли система не зчитала номерний знак.

Під час тестування паркування безкоштовне. Платний режим ще не розпочали.

Дату старту платного періоду оголосимо завчасно на офіційних сторінках ТРЦ.

До офіційного оголошення жодні тарифи не діють.

Після запуску: перші дві години безкоштовні, далі — 30 грн за годину з 08:00 до 22:00, і 20 грн за годину з 22:00 до 08:00.

Після оплати дається 15 хвилин на виїзд із паркінгу.

Умови можуть уточнити до початку платного періоду.