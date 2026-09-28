У Львові 29 вересня проведуть обробку парків від кліщів: місця, яких варто уникати під час прогулянки
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У Львові 29 вересня проведуть обробку парків від кліщів: місця, яких варто уникати під час прогулянки

Марко Лук'яненко

Завершальний етап осінньої обробки охопить 14 зелених зон Львівської громади.

29 вересня, у вівторок, у Львові проведуть останній етап осінньої акарицидної обробки парків і лісопарків. Мешканцям рекомендують тимчасово уникати прогулянок у цих місцях та не вигулювати домашніх тварин під час проведення робіт. Таку інформацію оприлюднили у понеділок, 28 вересня, у пресслужбі Львівської міської ради.

Які парки будуть оброблені від кліщів

Згідно з даними міської адміністрації, акарицидна обробка відбудеться у таких зелених зонах:

  • парк «Піскові озера»;
  • парк «Горіховий гай»;
  • парк «Кольонія»;
  • парк на вулиці Роксоляни;
  • парк імені Івана Виговського;
  • парк «Озеро Левандівське»;
  • Скнилівський парк;
  • Левандівський парк;
  • лісопарк «Білогорща»;
  • лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк Рудно»;
  • зелена зона в районі вулиць Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Озерної та Андрея Шептицького у селищі Рудно.

Під час обробки переважно увагу приділятимуть зонам біля дитячих майданчиків, пішохідних доріжок і місць відпочинку — там, де найбільше відвідувачів.

Метою осінньої акарицидної обробки є зменшення чисельності кліщів у зелених зонах Львівської громади та попередження їхнього розмноження.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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