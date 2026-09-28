У Львові 29 вересня проведуть обробку парків від кліщів: місця, яких варто уникати під час прогулянки

Завершальний етап осінньої обробки охопить 14 зелених зон Львівської громади.

29 вересня, у вівторок, у Львові проведуть останній етап осінньої акарицидної обробки парків і лісопарків. Мешканцям рекомендують тимчасово уникати прогулянок у цих місцях та не вигулювати домашніх тварин під час проведення робіт. Таку інформацію оприлюднили у понеділок, 28 вересня, у пресслужбі Львівської міської ради.

Які парки будуть оброблені від кліщів

Згідно з даними міської адміністрації, акарицидна обробка відбудеться у таких зелених зонах:

парк «Піскові озера»;

парк «Горіховий гай»;

парк «Кольонія»;

парк на вулиці Роксоляни;

парк імені Івана Виговського;

парк «Озеро Левандівське»;

Скнилівський парк;

Левандівський парк;

лісопарк «Білогорща»;

лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк Рудно»;

зелена зона в районі вулиць Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Озерної та Андрея Шептицького у селищі Рудно.

Під час обробки переважно увагу приділятимуть зонам біля дитячих майданчиків, пішохідних доріжок і місць відпочинку — там, де найбільше відвідувачів.

Метою осінньої акарицидної обробки є зменшення чисельності кліщів у зелених зонах Львівської громади та попередження їхнього розмноження.