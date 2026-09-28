Львів ризикує втратити близько 7 млрд грн через проєкт Держбюджету на 2027 рік

Андрій Москаленко заявив, що запропоновані урядом зміни можуть знизити надходження до міського бюджету до 30%

Львівська громада ризикує втратити близько 7 млрд грн у 2027 році через зміни у фінансуванні місцевих бюджетів, передбачені проєктом Державного бюджету України. Цю оцінку зробив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, детально проаналізувавши документ.

Проєкт Держбюджету-2027 уряд затвердив 15 вересня та передав на розгляд Верховної Ради. За словами Москаленка, одна з ключових змін стосується податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Уряд пропонує зменшити частку цього податку, що залишається в бюджетах громад, з 64% до 60%. При цьому держава планує виділити 18,2 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

Москаленко підкреслив, що для Львова загальний ефект від таких змін може сягнути близько 7 млрд грн — тобто до 30% надходжень міського бюджету.

«ПДФО – це власний ресурс громади. Субвенції ж – це цільові гроші, порядок розподілу і використання яких визначає держава», – пояснив перший заступник мера.

Львів може сплатити більше ніж 3 млрд грн реверсної дотації

Окремо Москаленко звернув увагу на так звану реверсну дотацію — механізм, за яким фінансово спроможні громади мають передавати частину коштів до державного бюджету для подальшого перерозподілу.

За прогнозами, Львів у 2027 році може сплатити понад 3 млрд грн реверсної дотації. Хоча проєкт державного бюджету передбачає таку норму, остаточні суми залежать від ходи бюджетного процесу та конкретних рішень щодо громад.

Ще один ресурс, на який Львів не зможе розраховувати, – це так званий «військовий» і «силовий» ПДФО. У 2027 році цей податок залишиться на державному рівні. Йдеться про податок із доходів військовослужбовців, а також працівників правоохоронних органів, ДСНС і прокуратури.

Міста отримають додаткові видатки

Водночас Москаленко попередив, що на місцеві бюджети можуть покласти нові фінансові навантаження. Серед них – фінансування пільгових приміських залізничних перевезень.

Звернув увагу і на фінансування медичної сфери. Львів витрачає додаткові кошти на потреби лікарень і закупівлю ліків, яких не забезпечує Національна служба здоров’я України.

«Щойно в місті стається ворожий приліт, проривається тепломережа або треба терміново підготувати лікарню до зими – мешканці телефонують не Міністерству фінансів, вони звертаються до міської ради», – пояснив Москаленко.

Разом із тим, проєкт держбюджету-2027 передбачає понад 349 млрд грн міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів. Зокрема, 192,8 млрд грн планують направити на освітню субвенцію, 30,4 млрд грн – на додаткові дотації для прифронтових і тимчасово окупованих територій, а 18,2 млрд грн – на компенсацію тарифів.

Пропозиції Львова

Москаленко закликав зберегти для громад частку ПДФО на рівні 64%, а додаткові 4% пропонує спрямувати на компенсацію тарифів на тепло.

Він також виступає за те, щоб реверсну дотацію залишати в громадах, які її сплачують, але визначати чітке цільове призначення цих коштів – на відновлення після російських атак, підтримку військових і допомогу прифронтовим територіям.

Крім того, Львів пропонує розширити повноваження громад щодо адміністрування місцевих податків і зборів. За оцінкою Москаленка, це може додатково принести громадам приблизно 20 млрд грн, з яких близько 400 млн грн надійдуть до міського бюджету Львова.

Створено за матеріалами: 032.ua