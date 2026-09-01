Приватизація земельної ділянки: як відбувається процедура

Приватизація земельної ділянки під будинком — це юридична процедура, у результаті якої земля, що раніше належала державі чи громаді, переходить у приватну власність конкретної людини. Після завершення цього процесу власник отримує повне право розпоряджатися ділянкою на власний розсуд: продавати її, дарувати, передавати у спадок або використовувати під забудову.

В Україні цей процес регулюється земельним законодавством і складається з кількох обов’язкових етапів, серед яких особливе значення мають геодезичні та землевпорядні роботи.

У чому суть приватизації землі?

Приватизація — це, по суті, юридичне закріплення права власності на ділянку, яка раніше перебувала в користуванні або була виділена державою чи територіальною громадою. Найчастіше цей процес стосується:

земель під житловими будинками;

присадибних ділянок;

садових і дачних ділянок;

земель, які були надані в користування раніше, але без оформлення права власності.

Щойно приватизація завершена, ділянка отримує кадастровий номер земельної ділянки і потрапляє до державного реєстру.

Основні кроки приватизації земельної ділянки

Підготовка пакету документів. На старті потрібно зібрати документи, що підтверджують право користування землею. Це можуть бути:

державні акти старого зразка;

рішення місцевої ради;

договори оренди чи користування;

документи на будинок, що стоїть на ділянці.

Геодезичні та землевпорядні роботи. На цьому етапі ділянку фактично формують як окремий об’єкт кадастру. Спеціалісти виконують:

топографо-геодезичну зйомку;

точне визначення меж ділянки;

узгодження меж із власниками сусідніх ділянок;

підготовку технічної землевпорядної документації;

формування електронного кадастрового плану.

Цей етап є, мабуть, найважливішим у всій процедурі: без точно визначених меж внести ділянку до Державного земельного кадастру просто неможливо.

Присвоєння кадастрового номера. Коли документація готова, її подають до Державного земельного кадастру. Після перевірки всіх даних ділянці присвоюють унікальний кадастровий номер, і відтоді вона офіційно з’являється на кадастровій карті України. Реєстрація права власності. Останній крок — реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав. Щойно це зроблено, людина набуває повного юридичного статусу власника земельної ділянки.

Підсумок

Приватизація земельної ділянки — це багатоетапний процес, що поєднує в собі юридичну та технічну складові. Ключову роль тут відіграють геодезичні роботи, точне визначення меж і грамотна підготовка документації для внесення ділянки до кадастру. Щоб швидко та без зайвих проблем оформити приватизацію, провести геодезичні роботи чи підготувати землевпорядну документацію, рекомендуємо звернутися до фахівців компанії «УкрГеоКарт», яка спеціалізується на інженерно-геодезичних та кадастрових послугах.