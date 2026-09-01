У Львівській області за минулу добу сталося 49 пожеж переважно в екосистемах

На Львівщині за добу спалахнуло 49 пожеж. Більшість із них — 42 — виникли в екосистемах. Вогонь травмував двох людей.

Рятувальники швидко відреагували. Вони врятували п’ять осіб. Серед них одну дитину. Також зберегли 6 будівель і 2 автомобілі. Про це розповіли в обласному підрозділі ДСНС.

Рятувальники закликають жителів бути пильними. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади. Не перевантажуйте електромережу. Обережно поводьтеся з відкритим вогнем на відкритих територіях. Не лишайте свічки чи печі без контролю.

Окремо вони підкреслюють недопустимість спалювання сухої трави, листя та рослинних залишків. Це провокує неконтрольоване поширення вогню. Полум’я може охопити великі площі. Воно легко перекидається на лісові масиви, господарські та житлові будівлі.

У ДСНС нагадують: пожежу легше попередити. Бережіть себе, близьких і майно. У разі загоряння одразу телефонуйте за номером 101.