Львівські лікарі здійснили унікальний медичний прорив: жінка народила через 14 тижнів після відходження вод

Львівські лікарі встановили новий рекорд: вони продовжили вагітність жінки після передчасного відходження навколоплідних вод на 97 днів.

28-річна Христина Пришляк із Львівщини народила сина на 36-му тижні вагітності, хоча води в неї відійшли ще на 22-му тижні.

Такого результату команда пологового відділення дитячої лікарні святого Миколая ще не мала. Раніше найдовший безводний період, який вдалося забезпечити медикам, тривав 83 дні.

“Цього разу вагітність вдалося продовжити на 97 днів — понад 2300 годин”, – йдеться в повідомленні.

Для Христини ця вагітність стала другою. Першого сина вона народила шляхом планового кесаревого розтину. Проте цього разу все пішло не за планом: на 22-му тижні у жінки несподівано відійшли навколоплідні води. На такому терміні дитина залишається дуже вразливою, а тривалий безводний період значно підвищує ризик інфекцій і передчасних пологів.

Христину терміново госпіталізували. Лікарі щодня стежили за її станом, проводили профілактичне лікування та регулярно скликали консиліуми. Сама жінка майже весь цей час дотримувалася суворого постільного режиму.

«Цей випадок вимагав максимальної уваги всієї нашої команди. Головне було — не допустити інфекції та виграти час, щоб органи дитини встигли розвинутися. Ми крок за кроком рухалися вперед. А коли на 36-му тижні розпочалися пологи, усе пройшло просто чудово», — розповідає акушер-гінеколог Ігор Федашко.

Christина народила сина вагою 2490 грамів і зростом 49 сантиметрів. Попри рубець на матці після попереднього кесаревого розтину, пологи цього разу відбулися природним шляхом. Хлопчик з’явився на світ у задовільному стані й навіть не потребував реанімації.

«Спочатку ми дуже злякалися, але лікарі заспокоїли, що зроблять усе можливе. Ми довірилися їм і врятували нашого синочка. Відчуття, коли його вперше приклали до моїх грудей, просто не описати словами!» — ділиться Христина.

Хлопчика назвали Назаром. Ім’я для молодшого братика обрав його 5-річний брат. Нині мама з двома синами вже вдома.

У Першому медичному об’єднанні Львова надають усі види сучасної медичної допомоги — від діагностики та лікування до складних оперативних втручань, реабілітації та протезування. До структури об’єднання входять лікарні святого Пантелеймона, святого Луки, святого Миколая та святої Анни, реабілітаційний центр UNBROKEN і лікувально-діагностичні центри.

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