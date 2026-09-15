Виїзд українців до Європи обходиться в 11 тисяч доларів

За 11 тисяч доларів — на Львівщині судитимуть організатора незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон

Правоохоронці встановили, що 31-річний львів’янин під час воєнного стану організував переправлення за кордон чоловіка, який підлягає призову.

Він обіцяв виготовити підроблені документи консульства однієї з країн, що мали надати право виїзду з України. Також фігурант узяв на себе транспортування чоловіка зі Львова до Закарпатської області.

За свої послуги зловмисник вимагав 11 тисяч доларів.







5 травня правоохоронці затримали підозрюваного в Жовкві під час одержання частини коштів — семи тисяч доларів.

Розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За цією статтею передбачено покарання позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини. До операції також долучилися оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Успішну операцію забезпечили співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 7 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби. Процесуальне керівництво здійснювала Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.



