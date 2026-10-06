У Львівській області зафіксовано збільшення випадків грипу та ГРВІ

Минулого тижня у Львівській області офіційно зафіксували 8 020 випадків захворювань на грип та ГРВІ.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що за тиждень з 28 вересня по 4 жовтня кількість хворих зросла на 583 випадки — це на 7,8% більше, ніж попереднього тижня, коли захворіли 7 437 осіб.

Хоч кількість хворих і зростає, показник захворюваності на грип та ГРВІ в області все ще не перевищує епідемічного порогу.

Серед усіх заражених половина — діти (3 835 випадків). Найбільше хворих у дитячій віковій групі від 5 до 14 років. У дорослих найбільша кількість хворих припадає на вік від 30 до 64 років.

За цей період до лікарень госпіталізували 37 осіб.