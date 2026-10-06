Реконструкція другої ділянки вулиці Мазепи у Львові: оновлення та нові маршрути транспорту

У Львові стартувала реконструкція другої ділянки вулиці Мазепи — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Інструментальної.

Наразі вже зняли старий асфальт, а робітники продовжують демонтаж бордюрів та контактної мережі, повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Директор підприємства Микола Власюк розповів, що зараз на ділянці тривають підготовчі роботи перед поновленням інженерних мереж.

«На відрізку вулиці Мазепи від П. Орлика до Інструментальної ведемо підготовку до одного з найскладніших етапів — оновлення комунікацій. Наше завдання — комплексно оновити вулицю, починаючи з підземних мереж і завершуючи комфортною вуличною інфраструктурою», — зазначив Микола Власюк.

Тим часом на першій ділянці — між вулицями Миколайчука та Орлика — вже майже завершили прокладання нових мереж. Наступним кроком стане укладання нижнього шару асфальтобетону.

Роботи на замовлення ЛКП «Львівавтодор» виконує підрядна компанія ТзОВ «Онур». Фінансування проекту забезпечує Європейський інвестиційний банк.

У рамках оновлення вулиці Мазепи планують розширити проїзну частину та облаштувати дві виділені смуги для громадського транспорту із острівними зупинками. Також передбачені комфортні тротуари, велоінфраструктура, паркувальні місця й зелені зони. Цей проект має підвищити транспортну доступність медичних установ району, зокрема центру UNBROKEN.

Нині вулиця Мазепи на ділянці від Миколайчука до Інструментальної повністю перекрита для проїзду. Громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами.

Автобуси №34 у напрямку Білогорщі та маршрути №12, 17, 46, 51, 55а і 84 в обох напрямках об’їжджають через вулиці Пилипа Орлика — Тичини — Хвильового — Інструментальну. Автобуси №7, 31, 41 та 56а їздять в обох напрямках через вул. Хвильового та Інструментальну.

Для зручності пасажирів на вулиці Тичини обладнали дві тимчасові додаткові зупинки. Всього в зоні реконструкції діє 11 тимчасових зупинок: дві на Тичини, вісім на Хвильового і одна на Віри, Надії, Любові.

Водіям легкових авто рекомендують об’їжджати закриту ділянку через вулиці Інструментальну та Хвильового. Вантажний транспорт має змогу користуватися маршрутом через проспект Чорновола, вулиці Липинського та Богдана Хмельницького.