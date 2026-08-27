Прокурори наполягають на звільненні майже 650 кв.м у Львівській ратуші через самовільне перепланування та оренду без дозволу

Прокуратура вимагає звільнити майже 650 квадратних метрів у Львівській ратуші. Галицька окружна прокуратура Львова звернулася до суду. Вона вимагає розірвати договори оренди та суборенди нежитлових приміщень першого поверху.

Наразі у цих приміщеннях розміщений заклад громадського харчування.

Будівля Львівської ратуші є пам’яткою архітектури національного значення. Її використання та проведення будь-яких робіт мають відповідати спеціальним вимогам законодавства щодо охорони культурної спадщини.

Під час перевірки прокуратура встановила низку порушень. Договори оренди та суборенди уклали без необхідного дозволу Міністерства культури. Умови виявилися позаконкурентними. У приміщеннях виявили самовільне перепланування.

«Виявлені порушення законодавства стали підставою для звернення прокуратури до суду», — повідомили у Галицькій окружній прокуратурі міста Львова.

Прокуратура вимагає у судовому порядку розірвати договори оренди та суборенди. Вона зобов’язує звільнити приміщення першого поверху Ратуші.

Будівля Львівської ратуші є однією з найвідоміших архітектурних пам’яток міста. Її збереження потребує дотримання встановлених законом вимог.

Створено за матеріалами: 032.ua