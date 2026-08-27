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Скільки коштує долар та євро у Львові 27 серпня

admin

Готівковий долар у Львові продають в середньому за 44,85 гривні.

У Львові 27 серпня банки пропонують долар за середньою ціною 44,85 гривні на продаж та 44,39 гривні на купівлю. Євро коштує 52,34 гривні у продажу, а купують валюту за 51,73 гривні.

Національний банк України водночас встановив на сьогодні інші показники. Офіційний курс валют виглядає так:

– долар – 44,57 гривні;

– євро – 52,00 гривні.

Актуальні курси валют у “Оксі банку” можна знайти за посиланням.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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