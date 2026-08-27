Книгарня-кав’ярня запрацювала у колишньому кінотеатрі на Хмельницького

Заклад поєднує книгарню з кав’ярнею та місцем для культурних подій.

У Львові вчора відкрили книгарню-кав’ярню мережі «Сенс». Вона запрацювала на вулиці Богдана Хмельницького, 11.

Пресслужба Львівської міськради повідомила про подію. Приміщення колишнього кінотеатру має площу 550,2 м². Воно входить до пам’ятки архітектури місцевого значення.

Стінописи народного художника України Володимира Патика збереглися всередині. Реставратори відновили їх під час ремонтних робіт.

«Сенс» об’єднує книгарню, кав’ярню та простір для подій. Тут планують регулярні презентації, дискусії та діалоги.











Будинок на вулиці Хмельницького, 11 стоїть в історичному ареалі міста. Його внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури місцевого значення.

Архітектор Роман Фелінський створив проєкт. Фірма Міхала Уляма звела будівлю у 1913 році для кам’яничника Саломона Рогатина.

На першому поверсі працював кінотеатр «Адрія». Радянська влада пізніше назвала його на честь Богдана Хмельницького.

Львівська фірма купила приміщення у 2023 році за 25 млн грн. Умова вимагала облаштувати просвітницький, культурний чи мистецький простір.

Під заклад громадського харчування дозволили використати не більше 150 м² площі.