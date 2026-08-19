Представники ТЦК затримали на львівському вокзалі колишнього футболіста «Шахтаря» й скерували до навчального центру

Колишнього гравця донецького «Шахтаря» Владислава Вакулу зупинили представники територіального центру комплектування у Львові.

27-річний футболіст на той момент займався пошуком нового клубу. Після зупинки він пройшов військово-лікарську комісію, а потім отримав направлення до навчального центру.

Спортсмена зупинили на залізничному вокзалі у Львові. Далі Вакула пройшов ВЛК, за результатами якої його скерували до навчального центру для подальшої підготовки.

«Футболіст перебував у процесі пошуку нового клубу, проте після проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру».

Останньою командою Вакули була луганська «Зоря», куди він перейшов два роки тому з «Миная». Цього літа, за неофіційними даними, гравець опинився у пошуках нового клубу для продовження кар’єри. Свого часу права на нього протягом трьох років належали донецькому «Шахтарю».

Упродовж кар’єри Вакула також захищав кольори кам’янської «Сталі», «Маріуполя», «Десни», «Ворскли», «Чорноморця» та «Полісся». У сезоні 2022/23 саме він допоміг житомирському клубу вибороти путівку до Прем’єр-ліги України.