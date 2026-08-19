Через бюрократичні перепони Львівської облради у Дрогобичі не можуть розселити сотні людей

Занедбаний гуртожиток, здатний прийняти від 600 до 800 людей — переселенців та українців, які повертаються з-за кордону, — далі руйнується.

У Дрогобичі вже чотири роки не можуть передати аварійний гуртожиток з обласної власності у комунальну. Будівля, яку після реконструкції за кошти інвесторів можна перетворити на житло для сотень людей, продовжує занепадати.

Про це під час пресконференції у Львівському пресклубі на тему «Чи готові українські громади до повернення людей з-за кордону? Результати дослідження» розповів міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

За словами очільника міста, житлове питання сьогодні є одним із найгостріших викликів для громади. До Дрогобича постійно приїжджають люди з прифронтових та деокупованих територій, а також українці, які повертаються з Європи. Багатьом із них немає куди повертатися — їхні домівки зруйновані, регіони під постійними обстрілами, а хтось пережив важку психологічну травму.

Попри гостру потребу в житлі, спроби місцевої влади розширити житловий фонд наштовхуються на бюрократичний опір і бездіяльність обласних структур.

«У нас є гуртожиток, який може прийняти до 600–800 людей і який ми хотіли, щоб нам передали з державної [обласної] власності у нашу [міську]. Були інвестори, готові взятися за те житло. Але на рівні обласної ради питання зависло вже майже чотири роки — там дерева ростуть, будівля стає небезпечною», — заявив Тарас Кучма.

Мер підкреслив, що Дрогобич має успішний досвід швидкого відновлення занедбаних об’єктів. У 2022–2023 роках місто за підтримки міжнародних та благодійних організацій, зокрема фонду «Рокада», відремонтувало й запустило кілька комунальних будівель для тимчасового та постійного проживання людей. Проте у випадку з великим гуртожитком процес досі стоїть на місці.

«Житло — це проблема номер один. Нам заважають як державні структури, так і обласні. Потрібна чітка державна політика, бо кожен, хто повертається чи переїжджає, хоче нормальне житло і хоче тут жити», — підсумував міський голова.

Дрогобицька міська рада закликає обласну владу нарешті ухвалити рішення про передачу будівлі громаді. Це дозволить зупинити руйнування гуртожитку та залучити інвестиції для забезпечення людей житлом.

Мер Дрогобича також назвав три перешкоди, які заважають поверненню українців з-за кордону.

Довідка

18 серпня у Львові благодійний фонд «Рокада» спільно з аналітичним центром «Соціоінформ» представить результати комплексного якісного дослідження, проведеного у дев’яти громадах Львівської, Вінницької та Дніпропетровської областей.







