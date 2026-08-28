Правоохоронці Львова вилучили біля ТРЦ об’єкт що нагадує димову гранату

Поліцейські вилучили підозрілий предмет біля торгового центру у Львові. Знахідка лежала позаду будівлі на вулиці Кульпарківській.

Спецлінія 102 отримала повідомлення 28 серпня близько 11:10. Предмет нагадував ручну димову гранату.

На місце прибули вибухотехніки. Кінологи та оперативники карного розшуку також виїхали. Слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2 працювала разом із патрульними та іншими підрозділами Львівщини.

Вибухотехніки вилучили знахідку. Предмет схожий на ручну димову гранату для створення димової завіси. Його направили на експертне дослідження, повідомили в поліції.

Правоохоронці з’ясовують походження предмета. Вони шукають особу, яка залишила його в публічному місці. Експертизи визначать правову кваліфікацію події.

Поліція нагадує не чіпати підозрілі предмети. Не переміщуйте їх і не намагайтеся знешкодити самостійно. Відійдіть на безпечну відстань. Обмежте доступ інших людей. Повідомте за номером 102 або через застосунок 112.

Створено за матеріалами: 032.ua