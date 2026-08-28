Львів спрямував понад чотири мільйони гривень мешканцям будинків пошкоджених двома російськими атаками

Виконавчий комітет Львівської міськради схвалив 4,3 мільйона гривень матеріальної допомоги. Мешканці пошкоджених будинків отримають компенсацію за атаки 24 березня та 30 липня.

Пресслужба ради повідомила про рішення 28 серпня. Гроші підуть на відновлення вікон і дверей.

Управління соціального захисту отримало 146 звернень. Вони стосуються 306 вікон та 11 дверей.

Після атаки 24 березня сума допомоги перевищила 2,8 мільйона гривень. Після 30 липня вона склала 9,8 мільйона.

30 липня місто підвищило граничні розміри допомоги. За вікно компенсують до 15 тисяч гривень. За двері дають до 20 тисяч.

Ліміти на тимчасове проживання теж зросли. Однокімнатна квартира коштує до 12 тисяч гривень. Двокімнатна сягає 15 тисяч. Трикімнатна обмежена 17 тисячами.

Росія 30 липня завдала масованого ракетного удару по Львову. Ракети влучили в будинки на Виговського та Патона. Атака пошкодила понад 20 будинків, ліцей, дитячий садок і бібліотеку. Загинула одна людина.

24 березня безпілотники тричі атакували Львів. Вони вдарили по будинках на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вулиці Бандери. Удар пошкодив пам’ятку архітектури національного значення. Постраждали житлові будинки. Лікарі госпіталізували сім людей. Понад 20 осіб звернулися по медичну допомогу.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua