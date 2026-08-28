Фахівці Львівського онкоцентру розповіли про рак легень

Львівські онкологи розповіли, як розпізнати рак легень вчасно

У Львівському онкоцентрі обговорили рак легень. Хвороба поширена. На ранніх етапах вона розвивається майже непомітно. Люди мають знати симптоми. Треба звертатися до лікаря. Сучасна діагностика і лікування доступні.

Завідувач торакального відділення Ігор Гіпп пояснив суть раку легень. Він назвав фактори ризику. Фахівець перелічив симптоми, які ігнорувати не можна. Гіпп розповів, коли йти до лікаря. Він описав обстеження. Лікар поділився сучасними методами лікування. Раннє виявлення рятує пацієнта.

Щороку Україна фіксує близько 13 тисяч нових випадків. Чоловіки хворіють уп’ятеро частіше за жінок. До 70% пацієнтів приходять на третій і четвертій стадіях. Статистика тривожить.

Ігор Гіпп

Ігор Гіпп назвав симптоми. Кашель не минає і посилюється. Людина відхаркує кров або мокротиння червоно-коричневого кольору. Біль у грудях росте при глибокому диханні, кашлі чи сміху. З’являються хрипи. Вага і апетит падають. Турбує задишка. Втома і слабкість не відступають. Бронхіт чи пневмонія не минають або повертаються.

Фахівець наголошує на вчасній діагностиці. Проводять профілактичні огляди груп ризику. Це курці. Це пасивні курці. Це хворі з хронічними хворобами легень.

Ігор Гіпп підкреслює головне. Основний метод — низькодозна комп’ютерна томографія легень без контрасту.

















Львівський онкоцентр пропонує сучасну діагностику. Пацієнти проходять КТ. Роблять МРТ. Сканують кістки. Проводять бронхоскопію, EBUS, медіастиноскопію та торакоскопію.

Профілактика раку легень важлива. Відмовтеся від куріння. Перевірте підвали і напівпідвали на радон. Забезпечте вентиляцію приміщень, де люди бувають довго. Бережіть повітря. Їжте овочі і фрукти. Рухайтеся.

«Рак легень можна вилікувати на всіх стадіях. Пацієнт має бути у доброму фізичному стані», — каже Ігор Гіпп. Центр має хірургію. Є хіміотерапія. Застосовують опромінення. Працюють таргетна терапія та імунотерапія.

«Вчасне звернення дає шанс вилікувати хворобу. На пізніх стадіях затримують розвиток. Покращують якість життя. У запущених випадках лишається симптоматична терапія», — підсумував Ігор Гіпп.

Модератором зустрічі став хірург-онколог Андрій Москва.

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