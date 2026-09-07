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Пожежа в львівській багатоповерхівці: чоловіка з опіками госпіталізували

admin

Пожежа виникла у квартирі багатоповерхівки на вул. Науковій.

Інформацію оприлюднило Головне управління ДСНС у Львівській області.

Сьогодні, 7 вересня, о 07:32 на вул. Науковій у Львові загорілася квартира на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Рятувальники з’ясували, що займання почалося на кухні. Вогонь швидко поширився через дерев’яну обшивку приміщення.

Мешканець квартири, який намагався самотужки загасити полум’я, отримав поверхневі опіки рук. Його госпіталізували до лікарні.

Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 13 мешканців сусідніх квартир.

О 07:50 пожежу локалізували, а о 08:15 — повністю ліквідували.

Полум’я знищило речі домашнього вжитку на площі 5 м² і пошкодило частину дерев’яної обшивки кухні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення займання.

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Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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