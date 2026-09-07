Подія на Львівщині: 14-річний підліток втратив контроль над квадроциклом — постраждали двоє пасажирів

У Яворівському районі 6 вересня близько 16:10 двоє підлітків постраждали в ДТП.

Аварія сталася в одному з сіл району, коли 14-річний місцевий не впорався з керуванням квадроциклом Odes.

До квадроцикла причепили візок, у якому їхали двоє його односельців, обом по 16 років.

Під час руху пасажири випали з причепа і зазнали тілесних ушкоджень.

Медики діагностували у них переломи та забої.

За фактом інциденту слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та з’ясовують причини події.



