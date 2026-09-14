Посадовці мерії Садового підозрюються у привласненні 74 мільйонів

Комісія фінансів та планування бюджету сьогодні погодила виділення понад 74 млн грн на благоустрій районів Львова.

Гроші спрямують передусім на утримання й ремонт вулично-шляхової мережі, а також на закупівлю протиожеледних матеріалів.

На ремонт доріг передбачили такі суми: Галицькому району — 4,3 млн грн; Франківському — 25 млн грн.

Шевченківському, Сихівському, Залізничному та Личаківському районам виділили по 10 млн грн кожному.

Крім того, кожному району передбачено по 1,3 млн грн на закупівлю протиожеледних матеріалів.

Комісія також доручила департаменту житлового господарства та інфраструктури надати інформацію про обсяги ремонтних робіт, які вже законтрактовані у Львівській громаді.

Окрім цього, депутати підтримали виділення додаткових коштів на важливі проєкти та потреби міста:

• 1 млн грн — на продовження облаштування безбар’єрного реабілітаційного простору UNBROKEN.

• 60 млн грн — для «Львівводоканалу» на технологічне обладнання та інженерний захист об’єктів.

• 150 млн грн — для «Львівтеплоенерго» на резервне електроживлення і забезпечення роботи систем теплопостачання та гарячої води.

• 10 млн грн — на підготовку поля військових поховань за межами Лисиничів і на ремонт доріг на Голосківському кладовищі.

• 7,53 млн грн — на реставрацію вілли Людвіка Геллера, пошкодженої ракетним ударом, і на завершення реставрації двох пам’яток архітектури на вулиці Стрийській, 62–64.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua