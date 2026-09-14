У Львові відреставрували витончену сецесійну браму

У Львові повністю відреставрували дерев’яну сецесійну браму на вул. Коцюбинського, 5.

Вхідна група вирізняється незвичним для міста металевим декором. Рослинний орнамент прикрашений листям і плодами каштана.

Роботи провели в межах міської програми співфінансування відновлення цінних елементів історичних будинків. Мешканці оплатили 30% вартості, решту покрив міжнародний проєкт «Art Nouveau as a New EUtopia».

До початку робіт брама перебувала у занедбаному стані. Відкривні рамки зі склом були втрачені, частину засклення замінили металевою бляхою. Металева решітка втрачена приблизно на 30%.

Пошкоджено нижню частину притульної планки та кілька декоративних дерев’яних накладок. Через нефахове встановлення кодового замка постраждала стійка лівого дверного полотна. Також брама мала багатошарове невдале покриття, невідповідну клямку і металеву пружину замість дотягувача.

За кресленнями архітектора відтворили втрачені елементи кованої решітки. Відновили притульну планку та декоративні накладки внизу дверних полотен. Роботу виконав реставратор Ярослав Пащак. Оскільки майстер також працює з каменем, мешканці замовили відновлення вхідної сходинки з пісковика.

Загальна вартість реставрації становила 135 277 грн. Внесок мешканців склав 40 583 грн, а 94 694 грн профінансували в межах міжнародної програми «Art Nouveau as a New EUtopia».

У Львові діє Програма співфінансування відновлення дверей та вікон у будинках історичного ареалу. Умови участі та подання заявок публікують у ЛКП «Бюро спадщини», у розділі «Співфінансування».

За даними міської програми, у 2025 році у співпраці з мешканцями відреставрували дев’ять брам. Їх відновили на вулицях М. Грушевського, 20; Я. Остряниці, 12; К. Левицького, 16. Ще брами реставрували на І. Франка, 3; М. Вороного, 5; Митрополита Шептицьких, 44. Окрім того, роботи провели на В. Кубійовича, 25; Друкарській, 11; Є. Коновальця, 29.

Також відновили десять вікон і балконних дверей за п’ятьма адресами. На трьох адресах замінили шість пластикових вікон із балконними блоками на дерев’яні.