Щільний туман у Львові 15 вересня обмежить видимість

Уночі та вранці 15 вересня у Львові прогнозують густий туман; видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про ускладнену видимість.

Міська рада закликає мешканців врахувати погодні умови і бути обачними на дорогах.

Водіям рекомендують:

зменшити швидкість руху;

дотримуватися безпечної дистанції;

увімкнути ближнє або протитуманне світло;

бути особливо уважними під час руху в умовах обмеженої видимості.

Пішоходам радять переходити дорогу лише в позначених місцях. Також радять використовувати світловідбивні елементи — стрічки, наклейки або жилети. Це полегшить водіям вчасно помітити людину на проїжджій частині.

У разі непередбачуваних ситуацій звертайтеся на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80. Повідомлення також приймають через Facebook-групу «Гаряча лінія 1580», мобільний застосунок «Львів 1580», портал 1580.lviv.ua або Telegram-бот Lviv1580bot.