Щільний туман у Львові 15 вересня обмежить видимість

Уночі та вранці 15 вересня у Львові прогнозують густий туман; видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів.
Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про ускладнену видимість.
Міська рада закликає мешканців врахувати погодні умови і бути обачними на дорогах.
Водіям рекомендують:
- зменшити швидкість руху;
- дотримуватися безпечної дистанції;
- увімкнути ближнє або протитуманне світло;
- бути особливо уважними під час руху в умовах обмеженої видимості.
Пішоходам радять переходити дорогу лише в позначених місцях. Також радять використовувати світловідбивні елементи — стрічки, наклейки або жилети. Це полегшить водіям вчасно помітити людину на проїжджій частині.
У разі непередбачуваних ситуацій звертайтеся на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80. Повідомлення також приймають через Facebook-групу «Гаряча лінія 1580», мобільний застосунок «Львів 1580», портал 1580.lviv.ua або Telegram-бот Lviv1580bot.
Створено за матеріалами: 032.ua