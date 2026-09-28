У Львові депутати з фракції Садового передали земельну ділянку освіті для забудови

У Львові депутати міської ради, наближені до мера Садового, виділили землю, що мала слугувати для освіти, під забудову житловим комплексом.

Площа земельної ділянки у Сихівському районі складає майже 0,7 гектара і спочатку була призначена саме для освітніх потреб.

Йдеться про ділянку на вулиці Панаса Мирного, вартість якої приблизно 6 мільйонів гривень.

Прокуратура Львівської області встановила, що міськрада надала дозвіл одному з приватних товариств розробити проєкт землеустрою. Документ передбачав подальшу передачу цієї землі у користування.

На ділянці розташована невелика будівля колишнього дитячого садка. Забудовник, який володіє нерухомістю, претендував на всю землю, площа якої в сім разів більша за площу будівлі.

Однак ділянку планували використовувати не лише для обслуговування існуючої споруди. Там збиралися звести житловий комплекс із паркінгами без проведення законних земельних торгів.

Такі наміри суперечать Генеральному плану міста Львова, відповідно до якого ця територія повинна залишатися виключно для освітніх потреб.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позицію прокуратури. Вони залишили без змін рішення про скасування міськрадою своєї попередньої ухвали.

Завдяки активній позиції прокуратури Львова забудову на землі, призначеній для освіти, зупинено.