Львівська ОВА призначила нового підрядника для реконструкції турбази в Карпатах

Львівська будівельна фірма отримає підряд на реконструкцію турбази “Карпати” за 42 354 737 грн. Проєкт передбачає створення центру базової підготовки населення до національного спротиву.

Комунальне підприємство Львівської обласної ради “Технічний нагляд” вдруге оголосило тендер у системі ProZorro. Мова про реконструкцію туристичної бази “Карпати” на вул. Кам’янецька, 11 у селі Кам’янка Стрийської громади.

Аукціон стартував 13 серпня. У торгах брала участь лише одна компанія — ПП “Будпрайм”. Фірма запропонувала 42 354 737 грн, і її визнали переможцем. Очікувана вартість закупівлі становила 42 370 638,33 грн.

Усі роботи підрядник має завершити до 31 грудня 2027 року.

Раніше цю ж закупівлю оголосили вперше у травні минулого року. Тоді переможцем визнали ТОВ “Елітбудпро” з пропозицією близько 58 млн грн.

Однак “Елітбудпро” почало роботи ще за півтора місяця до офіційного оголошення тендера. У березні цього року договір розірвали. Компанії виплатили 19 млн грн з обласного бюджету за вже виконані роботи.

Згідно з технічною документацією, на території турбази зведуть будівлі з сендвіч-панелей. Їхня висота може сягати до 50 метрів.

Перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик заявляв, що турбаза стане одним із елементів системи підготовки населення до національного спротиву.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП “Будпрайм” зареєстроване у Львові з 2007 року. Фірма займається будівництвом житлових і нежитлових об’єктів. Власник — мешканець села Новосілки-Гостинні на Самбірщині Михайло Рущишин.

Раніше компанія вигравала тендери на облаштування опалення в Рудківській міськраді. Також виконувала ремонт тепломережі Добромильської районної лікарні. Ремонтувала меморіал “Борцям за волю України” в Рудках. Працювала над безбар’єрним простором для ЛНМУ імені Данила Галицького на Шімзерів, 3А у Львові.

Туристична база “Карпати” займає площу приблизно 4 га. Вона належить КЗ ЛОР “Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді”.

На території розташовувався триповерховий житловий комплекс на 68 місць з їдальнею. Також тут були літні будиночки, актовий зал, стадіони. На території є озеро.

У 2012 році планували модернізувати базу в молодіжний оздоровчо-відпочинковий центр “Карпатський Артек”.