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Понад добу без газу залишаться жителі одного міста та 11 сіл Львівщини

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Ходорів та ще кілька сіл громади залишаться без газу впродовж 3-4 вересня.

Постачання природного газу тимчасово зупинять через планово-профілактичні роботи. Про це стало відомо з повідомлення Ходорівської міської ради, опублікованого 25 серпня.

Газ відключать з 8:00 3 вересня до 17:00 4 вересня 2026 року. Без опалення та гарячої води залишаться жителі Ходорова, а також таких населених пунктів:

  • Бориничі
  • Бородчиці
  • Голдовичі
  • Дроховичі
  • Жирова
  • Заліски
  • Кам’яне
  • Лучани
  • Рудківці
  • Підністряни
  • Чорний Острів

Створено за матеріалами: 032.ua

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