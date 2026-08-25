Понад добу без газу залишаться жителі одного міста та 11 сіл Львівщини

Ходорів та ще кілька сіл громади залишаться без газу впродовж 3-4 вересня.

Постачання природного газу тимчасово зупинять через планово-профілактичні роботи. Про це стало відомо з повідомлення Ходорівської міської ради, опублікованого 25 серпня.

Газ відключать з 8:00 3 вересня до 17:00 4 вересня 2026 року. Без опалення та гарячої води залишаться жителі Ходорова, а також таких населених пунктів:

Бориничі

Бородчиці

Голдовичі

Дроховичі

Жирова

Заліски

Кам’яне

Лучани

Рудківці

Підністряни

Чорний Острів

Створено за матеріалами: 032.ua