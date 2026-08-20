Понад 40 львівських вулиць на добу відключили від водопостачання

На вулиці Зеленій розпочались роботи з підключення нового водопроводу.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У середу, 20 серпня, фахівці ЛМКП “Львівводоканал” переключають новозбудований водогін на вул. Зеленій — на ділянці між вулицями Жасминовою та Півколо.

У зв’язку з цим з 09:00 до 18:00 години воду тимчасово відключать на низці навколишніх вулиць:

– вул. Білоцерківська, Бруснівська, Бережанська, Бузкова, А. Лупиноса, Вітрякова, Вигін, Гостинна, Дністерська, Дунайська, Жасминова, Кам’янецька, Віденська, вул. Керченська, О. Козловського, вул. Колійна, вул. Колодязна, вул. Кримська, вул. Липова Алея, Листопадна, вул. С. Литвиненка, вул. Луганська, вул. Меблярська, В.Навроцького, Орлина, Радість, І. Раковського, Ромашкова, А. Свидницького, Сливова, Сумська, Сусідня, Д. Танячкевича, Угорська, Шахтарська, Дж. Вашингтона, 1, 3, 3а;

– вул. Зелена, 89, 91, 91а, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 101а, 102а, 102, 103, 104, 104а, 105, 106а, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 115а, 115д, 115 м, 115г, 115ж, 115 г, 115д, 115 б, 115б, 115д корп 1, 115 корп д, 115 корп ж, 118, 119, 119а, 121, 125, 127, 130, 137, 140, 143б, 144, 145, 147, 147а, 148, 149д, 149, 150, 151, 152, 153а, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 172, 176, 179, 181, 182, 184, 186, 198, 198а, 200, 204, 204д, 204в, 204а, 204 в, 204г, 204б, 208, 212, 214;

– вул. Пасіки Галицькі, 2, 3; вул. Рахівська, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 24, 26, 27, 27., 28, 29а, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 52, 54, 56а, 56, 58, 60, 62;

– вул. Тернопільська, 21ж, 21а, 21е, 21в, 21б, 21г, 21, 21д, 21к, 21є, 21д корп 59, 24, 26, 28, 29, 32, 34а, 34, 34б, 36, 38, 40, 42, 46;

– просп. Червоної Калини, 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 24а, 24б, 24, 25а, 25, 27, 29.

На час проведення робіт для жителів організували підвіз питної води за такими адресами:

– вул. Дунайська, 32 (стоятиме ємність);

– вул. Дністерська, 27, біля дитячої лікарні (стоятиме водовоз);

– перехрестя вулиць Липова Алея – Зелена (стоятиме водовоз).