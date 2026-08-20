«Карпати» витратили близько $300 тисяч на трансфер іспанського вінгера з «Епіцентра»

Львівські «Карпати» знайшли підсилення для атакувальної лінії — клуб підписав іспанського вінгера Хоакіна Сіфуентеса.

Футболіст підписав контракт за схемою 2+1. Про це повідомила пресслужба львівської команди.

Хоакін Карлос Сіфуентес Чалмет з’явився на світ 30 липня 1997 року в іспанському Альбасете. Гравець вміє діяти як на лівому, так і на правому фланзі атаки. Свій футбольний шлях він розпочав у рідному місті, потім захищав кольори «Альмансу», «Атлетіко Ібаньєс», «Кінтанар-дель-Рей» та «Сокуельямос».

У 2023 році іспанець змінив клубну прописку та опинився в андорській «Санта-Коломі». Разом із цим колективом він здобув чемпіонський титул Андорри, а також завоював Кубок і Суперкубок країни.

Через два роки Сіфуентес вирушив до України — його новою командою став кам’янець-подільський «Епіцентр». Минулого сезону вінгер відіграв усі 30 матчів чемпіонату України, забив вісім м’ячів і оформив сім результативних передач. У поточній кампанії він уже провів три гри та встиг забити дублем київській «Оболоні» в стартовому турі.

«У минулому сезоні іспанець зіграв у всіх 30 матчах УПЛ, забив вісім голів і відзначився сімома результативними передачами», — йдеться у повідомленні клубу.

Джерела повідомляють, що трансфер обійшовся львівській команді приблизно в 300 тисяч доларів. Дебют новачка «Карпат» може відбутися вже найближчим часом — у кубковому поєдинку проти «Оболоні».

Створено за матеріалами: 032.ua