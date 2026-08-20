20 серпня на Львівщині прогнозують грозу та сильні пориви вітру

Синоптики попереджають про різку зміну погоди у Львові та по всій Львівській області 20 серпня. Фахівці Львівського регіонального центру з гідрометеорології фіксують наближення несприятливих атмосферних процесів.

Вранці та впродовж дня очікуються потужні пориви південно-західного вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду. Місцями область накриють грозові дощі.

Метеорологи наполегливо радять львів’янам зберігати обережність протягом усього дня. Варто уникати перебування поблизу дерев та рекламних конструкцій під час пориву стихії. Якщо трапиться надзвичайна ситуація, слід негайно телефонувати за номером 101.