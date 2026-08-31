Львівські лікарі розкрили таємницю трирічного болю: у пацієнтки виявили рідкісну патологію щелепи

Хірурги лікарні Святого Пантелеймона у Львові провели операцію 35-річній пацієнтці з рідкісною патологією скронево-нижньощелепного суглоба.

Встановити точний діагноз лікарям вдалося лише через три роки після того, як з’явилися перші симптоми хвороби. Про це стало відомо з повідомлення Першого медоб’єднання Львова 31 серпня.

Мешканка Львова Ганна Зозуля вперше відчула біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба ще три роки тому. Весь цей час жінка проходила численні обстеження, носила спеціальні капи й консультувалася з різними спеціалістами. Проте лікарі довго не могли з’ясувати справжню причину її страждань.

Зрештою правильний діагноз пацієнтці поставили саме у лікарні Святого Пантелеймона. Медики виявили у неї синовіальний хондроматоз — досить рідкісне доброякісне пухлиноподібне ураження суглоба.

При цій хворобі у внутрішній оболонці суглоба, яка виробляє мастило для рухів, з’являються множинні хрящові вузлики. Ці утворення обмежують рухливість суглоба, порушують прикус, викликають хронічне запалення і поступово руйнують хрящову тканину.

Синовіальний хондроматоз зазвичай уражає великі суглоби, що постійно перебувають під значним навантаженням. Випадки, коли ця патологія торкається саме скронево-нижньощелепного суглоба, трапляються вкрай рідко — менш ніж у 3% усіх діагностованих випадків.

Складна операція львівських хірургів

Під час хірургічного втручання лікарі повністю видалили патологічні утворення разом із ураженою синовіальною оболонкою.

Операція вимагала надзвичайної точності від хірургів, адже хрящові вузлики знаходилися безпосередньо біля великої артерії. Будь-яка помилка могла спричинити масивну кровотечу.

«Три роки ми шукали причину мого болю. З кожним разом ставало тільки гірше. Найбільше полегшення я відчула тоді, коли Олег Семенович нарешті виявив справжню проблему — тепер мені не доведеться жити з цим постійним болем», — поділилася Ганна Зозуля.

Втручання пройшло успішно. Наразі пацієнтка почувається добре, а біль, що мучив її протягом кількох років, повністю зник.