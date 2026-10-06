У Львові деякі вулиці залишилися без електропостачання

У Львові на окремих вулицях тимчасово відсутнє електропостачання.

Про ситуацію повідомив місцевий депутат Ігор Зінкевич.

Він закликав не панікувати у зв’язку з відключеннями світла.

Якщо у когось вже немає електроенергії, це не означає, що почалися позапланові аварійні роботи.

Наразі виконують планові ремонтні роботи, які орієнтовно триватимуть до 17:00.

Світло відсутнє на таких вулицях:

Винники:

Бандери Степана, Винниченка, Вузька, Галицька, Гриневичевої, Дмитерка, Кияка, Лепкого, Липи, Лісна, Міхновського, Незалежності, Руданського, Симоненка, Стрілецька.

Лисиничі:

Івана Франка, Василя Стуса, Вузька, Довбуша, Козацька, Лесі Українки, Маро Кривоноса, Нова, Новокозацька, Садова, Спортивна, Тараса Шевченка.

Львів:

Баронча Степана, Бережанська, Вітрякова, Аркадія Головатого, Городницька, Замарстинівська, Зелена, Віктора Караджича, Освицька, Костянтина Острозького, Підрічна, Піскова, Райдужна, Якуба Райніса, Рафаеля Лемкіна, Рахівська, Розбіжна, Росиста, Східна, Харківська, Дмитра Яворницького.

Рудно:

Великого Володимира, Огієнка, Центральна, Шептицьких, Андрея Шептицького.

Депутат наголосив: “Без паніки. Слідкуємо лише за офіційною інформацією й не поширюємо неперевірені чутки.”