Опублікувати у CityLife

У Львові деякі вулиці залишилися без електропостачання

Марко Лук'яненко

У Львові на окремих вулицях тимчасово відсутнє електропостачання.

Про ситуацію повідомив місцевий депутат Ігор Зінкевич.

Він закликав не панікувати у зв’язку з відключеннями світла.

Якщо у когось вже немає електроенергії, це не означає, що почалися позапланові аварійні роботи.

Наразі виконують планові ремонтні роботи, які орієнтовно триватимуть до 17:00.

Світло відсутнє на таких вулицях:

Винники:

Бандери Степана, Винниченка, Вузька, Галицька, Гриневичевої, Дмитерка, Кияка, Лепкого, Липи, Лісна, Міхновського, Незалежності, Руданського, Симоненка, Стрілецька.

Лисиничі:

Івана Франка, Василя Стуса, Вузька, Довбуша, Козацька, Лесі Українки, Маро Кривоноса, Нова, Новокозацька, Садова, Спортивна, Тараса Шевченка.

Львів:

Баронча Степана, Бережанська, Вітрякова, Аркадія Головатого, Городницька, Замарстинівська, Зелена, Віктора Караджича, Освицька, Костянтина Острозького, Підрічна, Піскова, Райдужна, Якуба Райніса, Рафаеля Лемкіна, Рахівська, Розбіжна, Росиста, Східна, Харківська, Дмитра Яворницького.

Рудно:

Великого Володимира, Огієнка, Центральна, Шептицьких, Андрея Шептицького.

Депутат наголосив: “Без паніки. Слідкуємо лише за офіційною інформацією й не поширюємо неперевірені чутки.”

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Громади Львівщини запрошують подати дерева для конкурсу «Європейське дерево року 2027»

Громади Львівщини запрошують подати дерева для конкурсу «Європейське дерево року 2027»

Прогноз погоди на середу: часткові хмари, +24°C

Прогноз погоди на середу: часткові хмари, +24°C

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *