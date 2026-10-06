Громади Львівщини запрошують подати дерева для конкурсу «Європейське дерево року 2027»

ГО «Екосфера» оголосила старт національного відбору дерева, яке представить Україну на міжнародному конкурсі «Європейське дерево року 2027». Запрошують долучитися громади, де ростуть унікальні дерева з особливою історією чи культурним і природоохоронним значенням.

Якщо у вашій місцевості є дерево із значущою історією, його можна подати на розгляд конкурсу. Це шанс розповісти про унікальну природну спадщину України світовій екологічній спільноті.

Україна вже має вагомий досвід участі у цьому престижному змаганні:

У 2023 році нашу країну представляла колонія яблуні з Кролевця на Сумщині, якій понад 220 років. Вона посіла почесне третє місце, набравши більш ніж 14 тисяч голосів.

У 2024 році участь взяв «Тисячолітній Дуб» зі села Верин на Львівщині — найстаріше дерево регіону, яке отримало підтримку майже 9 тисяч голосів і зайняло 8 місце.

У 2025 році Україну представляла біла акація «Свідок семи поколінь», яка зібрала близько 17 тисяч голосів і посіла 6 позицію.

У 2026 році учасницею стала софора з Приморського парку Чорноморська. Це дерево, відоме як жива легенда міста, отримало 594 tree points і зайняло 11 місце.

Зараз шукають новий символ України, дерево з історією, яку варто почути на міжнародній арені. Це унікальна можливість для громад привернути увагу до своєї культурної та природної спадщини і показати її європейцям.

Для участі у відборі необхідно подати:

детальну інформацію про дерево — його унікальність, вік і значення для культури та природи;

фотографію дерева;

відео знімки з дерева.

Подати заявку можна за спеціальним посиланням.

Володимир Корда, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, наголошує: «Унікальні дерева — це скарб природної та культурної спадщини. За ними стоять століття історій та людських доль. Хотілося б, щоб громади Львівщини активно долучилися і показали свої дерева Україні та Європі».

Ініціативу «Європейське дерево року» започатковано у 2011 році Асоціацією екологічного партнерства. Станом на сьогодні кількість учасниць збільшилась з 5 до 16 країн.

Можливо, у вашій громаді росте дерево, яке заслуговує на увагу всієї Європи.