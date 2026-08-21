У Львові та передмісті демонтують незаконні МАФи: що прибиратимуть

Виконком Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж тимчасових споруд у Львові, а також у Винниках та Рудному.
Мова йде про об’єкти, яких немає в переліку тимчасових споруд, дозволених для підприємницької діяльності на території громади.
У Винниках прибиратимуть тимчасові споруди за чотирма адресами:
- вулиця Спортова;
- вулиця Галицька, 17;
- вулиця Богдана Хмельницького;
- вулиця Шевченка — поблизу старого кладовища.
У Рудному демонтаж чекає на тимчасову споруду по вулиці Володимира Великого.
“Окреме рішення торкнеться Львова. На вулиці Гетьмана Мазепи, 26–27 знесуть три тимчасові споруди. Ці роботи виконають у рамках реконструкції вулиці”, — повідомили в міськраді.
Реконструкція вулиці Гетьмана Мазепи розпочалась ще у травні на ділянці від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика. Проєкт передбачає розширення проїзної частини, створення двох виділених смуг для громадського транспорту, острівних зупинок, а також пішохідної та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують облаштувати паркувальні місця й зони озеленення.
Фінансування робіт здійснює Європейський інвестиційний банк.
Створено за матеріалами: 032.ua