У Львові та передмісті демонтують незаконні МАФи: що прибиратимуть

Виконком Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж тимчасових споруд у Львові, а також у Винниках та Рудному.

Мова йде про об’єкти, яких немає в переліку тимчасових споруд, дозволених для підприємницької діяльності на території громади.

У Винниках прибиратимуть тимчасові споруди за чотирма адресами:

вулиця Спортова;

вулиця Галицька, 17;

вулиця Богдана Хмельницького;

вулиця Шевченка — поблизу старого кладовища.

У Рудному демонтаж чекає на тимчасову споруду по вулиці Володимира Великого.

“Окреме рішення торкнеться Львова. На вулиці Гетьмана Мазепи, 26–27 знесуть три тимчасові споруди. Ці роботи виконають у рамках реконструкції вулиці”, — повідомили в міськраді.

Реконструкція вулиці Гетьмана Мазепи розпочалась ще у травні на ділянці від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика. Проєкт передбачає розширення проїзної частини, створення двох виділених смуг для громадського транспорту, острівних зупинок, а також пішохідної та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують облаштувати паркувальні місця й зони озеленення.

Фінансування робіт здійснює Європейський інвестиційний банк.

Створено за матеріалами: 032.ua