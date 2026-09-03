Підземний навчально-захисний простір ліцею №1 у Дрогобичі

У Дрогобицькому ліцеї №1 імені Івана Франка розпочали зведення сучасного підземного освітнього простору, що також виконуватиме роль протирадіаційного укриття.

Цей комплекс планують використовувати щодня як навчальні й рекреаційні приміщення; під час повітряних тривог він забезпечуватиме безпечне перебування учнів і персоналу.

Загальна вартість договору на будівельні роботи становить 201,5 млн грн. На 2026 рік у бюджеті передбачили понад 91,1 млн грн.

За результатами відкритих торгів підрядником обрали ТзОВ «Екобудстиль». Новий підземний комплекс розрахований одночасно приймати до 1500 осіб.

Проєкт передбачає сучасні навчальні класи, ресурсну кімнату і логопедичний кабінет. Також там будуть медичний пункт, кабінети психолога та соціального педагога, буфет і санітарні приміщення.

Окремі зони відведені під інші функції, потрібні для щоденної діяльності закладу. Фокус роблять на безбар’єрності: у проєкті передбачені підйомники та зручні входи для маломобільних груп.

Хід будівництва постійно контролюють міська влада та освітяни. Щотижня на об’єкті проводять робочі наради за участі міського голови Дрогобича Тараса Кучми, начальника управління освіти Петра Шевʼяка, депутата Львівської обласної ради Сергія Оленича, директорки ліцею Лесі Терлецької, директора КП «Дрогобичтеплоенерго» Степана Шулюка та представників ТзОВ «Екобудстиль».

Під час зустрічей учасники аналізують виконані роботи, узгоджують технічні рішення і визначають наступні кроки будівництва.

«Ми будуємо не просто укриття. Ми створюємо новий освітній простір, який працюватиме для дітей щодня. Тут вони зможуть навчатися, займатися спортом, отримувати необхідну підтримку. А у випадку повітряної тривоги цей простір стане місцем, де діти будуть захищені», — зазначив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

На будівельному майданчику активно завозять арматуру; змонтовано будівельні плити. Розпочали влаштування шпунтового огородження.

Однією з особливостей об’єкта стане спортивний майданчик на даху. Його використовуватимуть для уроків фізкультури, спортивно-оздоровчих заходів і активного відпочинку школярів.

У разі повітряної тривоги підземні приміщення виконуватимуть роль протирадіаційного укриття, що дозволить учням та працівникам залишатися в безпечному середовищі, не покидаючи територію ліцею.

Після завершення основних робіт запланують благоустрій подвір’я: замощення, встановлення огорожі та впорядкування прилеглої території.

Реалізацію проєкту розрахували орієнтовно на два роки. За перебігом робіт спостерігають міська влада, управління освіти, адміністрація ліцею та підрядна організація.