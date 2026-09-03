Львівщина оголосила конкурс на честь Ірини Фаріон

Учасники мають написати есе, створити відео про видатних українців або намалювати плакат на підтримку української мови.

Львівська обласна рада оголосила про старт конкурсу “Ген України” імені професорки Ірини Фаріон.

Ініціатива покликана вшанувати пам’ять мовознавці та продовжити її працю з популяризації рідної мови і життєписів визначних українців.

До участі запрошують учнів і студентів усіх освітніх закладів Львівщини, а також українські школи за кордоном.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска повідомив, що організатори — департамент, НУ “Львівська політехніка” та ЛНУ імені Івана Франка.

“Подання робіт триватиме з 1 до 30 вересня. Учасники змагатимуться в трьох номінаціях: есе, відеоролик про видатних українців та плакат, спрямований на популяризацію української мови. За підсумками підготують збірку есе. Відео розмістять на ютуб-каналі департаменту та інших майданчиках. Також організуємо пересувну виставку кращих плакатів, які демонструватимуть у містах та селах області”, — пояснив Олег Паска.

Оголосити переможців планують до 15 жовтня. Нагородження попередньо запланували на 27 жовтня.

З умовами конкурсу можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Ірину Фаріон убили 19 липня 2024 року. Вона померла в реанімації після пострілу у скроню.

Поховали Фаріон на Личаківському цвинтарі у Львові.

У 2025 році колишню вулицю Технічну, що пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної, перейменували на честь Ірини Фаріон.