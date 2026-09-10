Підробна довідка про інвалідність за 1300 доларів: у Львові суд засудив колишню посадовицю до семи років ув’язнення з конфіскацією майна

Прокуратура Яворівської окружної прокуратури вдруге домоглася реального покарання для колишньої керівниці районного відділу соціального захисту у Львові.

Суд повторно призначив їй сім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило: влітку 2022 року посадовиця організувала виготовлення фіктивної довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

За 1 300 доларів вона обіцяла оформити чоловікові документи про встановлення III групи інвалідності.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Така довідка давала підстави для безперешкодного виїзду військовозобов’язаного за кордон під час воєнного стану.

Насправді чоловік не подавав жодних документів.

Він також не проходив медичної комісії.

Після оформлення експосадовиця повідомила «клієнту» про готовність фальшивої довідки з неправдивими відомостями про стан здоров’я.

У середині серпня 2022 року правоохоронці затримали її одразу після отримання узгодженої суми.

«Прокурори під час нового розгляду справи повторно повністю довели вину експосадовиці».

У вересні 2023 року суд першої інстанції вже присудив їй сім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тоді також наклали заборону обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, строком на два роки.

Жінка оскаржила вирок і вимагала його скасувати, посилаючись на нібито недопустимість доказів.

Апеляційний суд частково задовольнив скаргу та направив справу на повторний розгляд.

На новому слуханні прокурори знову довели її вину.

Суд повторно призначив їй сім років ув’язнення і конфіскацію належного майна.

Окрім того, заборонив на два роки обіймати керівні посади.