У Львові ввімкнули новий світлофор на перехресті вулиць Шевченка та Брюховицької

Від сьогодні, 10 вересня, на перехресті вул. Шевченка – Брюховицька у Львові запрацював новий світлофорний об’єкт.
До цього світлофор діяв у режимі жовтого миготіння.
Про це повідомило ЛКП “Львівавтодор” на своїй сторінці у Facebook.
Монтували опори й встановили обладнання, зокрема сучасний дорожній контролер.
На вул. Шевченка в напрямку центру перед перехрестям облаштували дві смуги руху — для громадського та приватного транспорту.
На вул. Брюховицькій влаштували дві смуги для повороту — ліворуч та праворуч.
Новий світлофор працюватиме вдень, з 06:00 до 23:00.
Світлофори регулюватимуть рух залежно від ситуації на дорозі.
У разі фіксації транспорту на вул. Шевченка або вул. Брюховицькій дозволяючий сигнал для відповідного напрямку може бути подовжений.
Для смуги громадського транспорту сигнал працюватиме окремо.
Якщо детектор зафіксує автобус перед стоп-лінією, зелений сигнал для приватного транспорту скоротиться, а для громадського увімкнеться.
Вночі, з 23:00 до 06:00, діятимуть інші правила.
Для транспорту на вул. Шевченка зелений світитиме постійно.
На вул. Брюховицькій дозволяючий сигнал вмикатиметься лише за наявності автомобіля перед стоп-лінією.
Пішоходам для переходу вул. Шевченка потрібно натиснути кнопку виклику пішохідної фази і дочекатися зеленого.
Нагадаємо, ЛКП “Львівавтодор” обслуговує 170 світлофорних об’єктів, які налічують понад 2 тисячі світлофорів.
Майже всі вони обладнані резервним живленням.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua