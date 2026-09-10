У Львові ввімкнули новий світлофор на перехресті вулиць Шевченка та Брюховицької

Від сьогодні, 10 вересня, на перехресті вул. Шевченка – Брюховицька у Львові запрацював новий світлофорний об’єкт.

До цього світлофор діяв у режимі жовтого миготіння.

Про це повідомило ЛКП “Львівавтодор” на своїй сторінці у Facebook.

Монтували опори й встановили обладнання, зокрема сучасний дорожній контролер.

На вул. Шевченка в напрямку центру перед перехрестям облаштували дві смуги руху — для громадського та приватного транспорту.

На вул. Брюховицькій влаштували дві смуги для повороту — ліворуч та праворуч.

Новий світлофор працюватиме вдень, з 06:00 до 23:00.

Світлофори регулюватимуть рух залежно від ситуації на дорозі.

У разі фіксації транспорту на вул. Шевченка або вул. Брюховицькій дозволяючий сигнал для відповідного напрямку може бути подовжений.

Для смуги громадського транспорту сигнал працюватиме окремо.

Якщо детектор зафіксує автобус перед стоп-лінією, зелений сигнал для приватного транспорту скоротиться, а для громадського увімкнеться.

Вночі, з 23:00 до 06:00, діятимуть інші правила.

Для транспорту на вул. Шевченка зелений світитиме постійно.

На вул. Брюховицькій дозволяючий сигнал вмикатиметься лише за наявності автомобіля перед стоп-лінією.

Пішоходам для переходу вул. Шевченка потрібно натиснути кнопку виклику пішохідної фази і дочекатися зеленого.









Нагадаємо, ЛКП “Львівавтодор” обслуговує 170 світлофорних об’єктів, які налічують понад 2 тисячі світлофорів.

Майже всі вони обладнані резервним живленням.