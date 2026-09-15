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Під час війни у Львові нарощують штати мерії Садового

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Мер Львова Андрій Садовий запропонував додати по три людини до кожної районної адміністрації міста.

Це означатиме появу 18 нових посад у Львівській міській раді.

Критики вважають таке розширення штату невиправданим.

Опоненти наголошують: ці чиновники здебільшого лише малюють сині лінії.

Вони обмежують паркування і, за словами критиків, обкрадають водіїв.

За двадцять років у місті не збудували жодного нового паркінгу.

Дивно, що жоден депутат Львівської міської ради досі публічно не виступив проти збільшення чиновницького апарату під час війни.

“Натомість працівники Львівської міської ради імені Андрія Садового не займаються будівництвом якісних укриттів у Львові”, — прокоментував голова ГО Urban Lviv Олег Довганик.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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