Львівщина приєдналася до Всесвітнього дня прибирання та оголосила загальнообласну толоку

На Львівщині тривають акції в межах Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day 2026.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА повідомив про проведення цих заходів.

Співробітники департаменту вже прибрали територію поблизу РЛП «Стільське Горбогір’я». Ініціатива має на меті привернути увагу до проблем засмічення. Вона закликає до відповідального поводження з відходами, сортування та усвідомленого споживання.

Цього року акції в Україні триватимуть із 20 серпня до 20 вересня. За даними організаторів, World Cleanup Day об’єднує понад 139 млн учасників у 212 країнах і територіях.

«Всесвітній день прибирання нагадує, що екологічна відповідальність починається з повсякденних дій. Важливо не лише прибрати певну територію, а й замислитися, як зменшити кількість відходів, правильно їх сортувати та не залишати сміття після відпочинку», — зазначив директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда.

Через воєнний стан офлайн‑прибирання в Україні проводять тільки на перевірених і погоджених безпечних локаціях. Організатори наголошують на дотриманні правил безпеки під час акцій.

Долучитися до ініціативи можна просто: прибрати навколо дому чи роботи, відсортувати відходи або забезпечити чистоту на місці відпочинку. Результати роботи учасники можуть зареєструвати на офіційних ресурсах Let’s Do It Ukraine.

Всесвітній день прибирання відзначатимуть 20 вересня.