Керівник Львівтеплоенерго у серпні заробив майже 200 тисяч гривень

У серпні очільникові ЛКП “Львівтеплоенерго” Олександру Одинцю нарахували 191 305,71 грн заробітної плати.
Львівська міська рада повідомила це у відповіді на офіційний запит.
У загальну суму за серпень увійшли такі виплати:
– посадовий оклад – 128 571,43 грн;
– заохочувальна премія – 23 234,93 грн;
– лікарняні – 21 147,45 грн;
– відрядження – 18 351,90 грн.
З цієї суми він сплатив 45 701,90 грн податків та відрахувань і отримав чистими 145 603,81 грн.
Місяцем раніше йому нарахували близько 152 тис. грн.
4 квітня 2023 року Олександра Одинця призначили керівником “Львівтеплоенерго”.
До цього він очолював департамент житлового господарства та інфраструктури міської ради.
У грудні 2019 року Одинець став керівником департаменту. З червня 2019-го до грудня виконував обов’язки директора і водночас очолював управління інженерного господарства.
З 2015 року він працював помічником першого заступника міського голови в апараті виконкому.
Раніше Одинець обіймав посади в планово-економічному відділі та в відділі договірно-претензійної роботи й обліку доходів.
У 2004 році він працював асистентом аудитора в приватній аудиторській фірмі “Явір”.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua