Керівник Львівтеплоенерго у серпні заробив майже 200 тисяч гривень

У серпні очільникові ЛКП “Львівтеплоенерго” Олександру Одинцю нарахували 191 305,71 грн заробітної плати.

Львівська міська рада повідомила це у відповіді на офіційний запит.

У загальну суму за серпень увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 128 571,43 грн;

– заохочувальна премія – 23 234,93 грн;

– лікарняні – 21 147,45 грн;

– відрядження – 18 351,90 грн.

З цієї суми він сплатив 45 701,90 грн податків та відрахувань і отримав чистими 145 603,81 грн.

Місяцем раніше йому нарахували близько 152 тис. грн.

4 квітня 2023 року Олександра Одинця призначили керівником “Львівтеплоенерго”.

До цього він очолював департамент житлового господарства та інфраструктури міської ради.

У грудні 2019 року Одинець став керівником департаменту. З червня 2019-го до грудня виконував обов’язки директора і водночас очолював управління інженерного господарства.

З 2015 року він працював помічником першого заступника міського голови в апараті виконкому.

Раніше Одинець обіймав посади в планово-економічному відділі та в відділі договірно-претензійної роботи й обліку доходів.

У 2004 році він працював асистентом аудитора в приватній аудиторській фірмі “Явір”.