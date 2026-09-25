Пенсіонерку, яка три дні провела в лісі, виявили на Львівщині

У Львівській області розшукали 76-річну жінку, яка пішла по гриби та заблукала в лісі. Вона провела там майже три доби.
22 вересня близько 14:00 літня мешканка району вийшла з дому, і з того часу про неї не було жодної інформації, повідомили у поліції.
До пошуків долучили працівників другого відділу поліції Львівського районного управління №1, рятувальників ДСНС, кінологів із службовими собаками, волонтерів і місцевих жителів.
Правоохоронці ретельно обстежували лісовий масив, перевіряли ймовірні маршрути пересування жінки, а також опитували населення найближчих населених пунктів.
25 вересня близько 12:00 зниклу виявили місцеві жителі поблизу озера. Саме туди вона вийшла після трьох днів перебування в лісі.
«Правоохоронці передали літню жінку медикам, її життю та здоров’ю нічого не загрожує», — розповіли у поліції Львівщини.
Поліція висловила вдячність усім, хто долучився до пошуків.
«У таких випадках своєчасне звернення до поліції і співпраця з громадою допомагають швидко встановити місцеперебування людини й надати необхідну допомогу», — підкреслили правоохоронці.
Створено за матеріалами: 032.ua