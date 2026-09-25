У Львові продовжили термін проведення конкурсу з архітектури для облаштування простору імені Івана Вакарчука

Реєстрацію на архітектурний конкурс продовжили. Призовий фонд становить 500 тисяч гривень.

Львівська міська рада повідомила про продовження термінів подачі проєктів на відкритий архітектурний конкурс. Цього разу конкурс спрямований на розробку проєктної пропозиції для громадського простору імені Івана Вакарчука — багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Новий дедлайн подачі проєктів із усіма цифровими матеріалами тепер встановлений на 30 жовтня. Журі збереться оцінити роботи і визначити переможців протягом 2–13 листопада.

Облаштовуваний простір розташують у парку Івана Франка.

Умови конкурсу та програму його проведення можна детальніше вивчити за відповідним посиланням.

Варто нагадати, що загальний призовий фонд конкурсу сягає 500 тис. гривень, які розподілять між трьома преміями:

– перша премія складе 250 000 грн;

– друга — 150 000 грн;

– третя — 100 000 грн.

Іван Вакарчук народився 6 березня 1947 року. Він був видатним українським фізиком, політиком та громадським діячем, а також очолював Міністерство освіти і науки України у період з 2007 по 2010 роки. Протягом 1990–2007 та 2010–2013 років очолював Львівський університет імені Івана Франка на посаді ректора. Окрім того, він мав ступінь доктора фізико-математичних наук і був удостоєний звання Героя України з врученням ордена Держави 5 березня 2007 року — за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, а також за багаторічну науково-педагогічну діяльність та підтримку незалежності України.

Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у Львові на 74-му році життя.

У 2021 році на будівлі за адресою вул. Драгоманова, 12 у Львові, де розташована кафедра теоретичної фізики імені Івана Вакарчука, встановили меморіальну дошку на його честь.