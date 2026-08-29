Онкоцентр Львова має на обліку 88 749 хворих зі злоякісними новоутвореннями

У Львівській ОВА відбулося засідання Координаційної ради. Учасники розглянули регіональні заходи з громадського здоров’я та безпеки.

Вони обговорили виконання Регіонального плану дій на 2026–2028 роки. План реалізує Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень до 2030 року.

Олег Дуда доповів про результати роботи. Він генеральний директор Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру та депутат обласної ради.

У 2025 році Центр вів облік 88 749 хворих на злоякісні новоутворення.

«Ми зараз працюємо не тільки в плані лікування, а й у плані діагностики. Маємо сучасне обладнання, яке дає можливість і діагностувати, і проводити необхідне планування лікування», – зазначив Олег Дуда.

Дуда розповів про роботу протиракової комісії. Фахівці розглядають складні випадки. Вони визначають подальшу тактику лікування пацієнтів.

Наталія Вереснюк доповіла про заходи охорони здоров’я та профілактики онкозахворювань. Вона заступниця директора з якості медичної діяльності Львівського обласного клінічного перинатального центру.

«У межах Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я для Львівського перинатального центру виділили 1 млн грн. За ці кошти ми закупили 150 доз вакцини «Гардасил 9» і з квітня 2026 року вже вакцинували 88 дівчат віком 14 років», – зазначила Наталія Вереснюк.

Протягом 2026 року заклад провів 1269 мамографічних досліджень. За результатами виявили 41 випадок онкопатології.

Учасники приділили увагу реалізації Державної стратегії боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року. Вони розглянули регіональний план заходів на 2024–2026 роки.

Наталія Іванченко доповіла цю інформацію. Вона генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, головна державна санітарна лікарка області та депутатка.

Учасники розглянули створення безпечного середовища у закладах освіти Львівщини.

За результатами засідання вони заслухали доповіді. Взяли інформацію до відома. Обговорили актуальні питання. Визначили подальші кроки з реалізації заходів. Напрацювали рішення для подальшої роботи у цих напрямах.