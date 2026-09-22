Громади Львівщини витратили понад 3,1 млрд грн на підтримку війни за 8 місяців

За вісім місяців 2026 року громади Львівщини спрямували понад 3,1 млрд грн на потреби, пов’язані з війною.

Ця сума становить 11,2% усіх видатків місцевих бюджетів області, якщо не враховувати цільові трансферти. Про це 22 вересня повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Найбільшу частку бюджету на оборону спрямувала Сокільницька громада — 32%. Далі йдуть Підберізцівська з 26,2%, Моршинська — 22,7%, Славська — 19,1%, а також Заболотцівська з 18,9%.

Якщо дивитися не відсотки, а загальну суму, найбільше коштів серед громад області, окрім Львівської міської громади, виділила саме Сокільницька — 86 млн грн.

Майже 900 млн грн виділили з обласного бюджету

З обласного бюджету Львівщини на потреби, пов’язані з війною, спрямували понад 885 млн грн за вісім місяців цього року. Це 18,4% усіх видатків обласного бюджету.

Втім, у деяких громадах видатки на війну становили менш ніж 5% бюджету.

Найменші частки бюджету пішли на ці потреби у таких громадах:

Підкамінська — 2,6%;

Бісковицька — 2,9%;

Сокальська — 2,9%;

Перемишлянська — 3,2%;

Турківська — 3,4%.

Загалом 18 громад Львівщини направили на підтримку Сил оборони менше 5% своїх видатків.