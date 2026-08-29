Поліцейський Львівщини на BMW смертельно збив велосипедиста, розслідування ДБР

Поліцейський на BMW збив велосипедиста насмерть у Самборі на Львівщині.

Аварія трапилася 29 серпня близько 10:00 на вулиці Чорновола.

Водій автомобіля наїхав на 59-річного мешканця Самбірського району. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Співробітник одного з підрозділів поліції Львівщини сидів за кермом.

«Наразі встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Досудове розслідування за цим фактом здійснюватимуть співробітники Державного бюро розслідувань», – повідомили у поліції Львівщини.

Керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області призначило службове розслідування.

Поліція Львівщини зацікавлена у повному всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин. Після завершення службового розслідування ухвалять рішення відповідно до законодавства.

Правоохоронці зараз з’ясовують деталі цієї смертельної ДТП.

Створено за матеріалами: 032.ua