Львівський бізнес може отримати ваучер на енергозбереження до 300 тисяч гривень

Львівська громада запустила фінансову підтримку для підприємців, які хочуть впроваджувати енергоощадні технології.

Мерія готова компенсувати до 50% вартості обладнання та виконаних робіт у межах ваучерної програми. Максимальна сума виплати одному учаснику становить 300 тисяч гривень. Заявки на участь у конкурсі приймають до 1 вересня 2026 року включно.

Отримані кошти підприємці можуть спрямувати на встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення енергії. Програма також покриває витрати на біогазові й когенераційні установки. Крім того, гроші дозволяють реалізувати інші заходи для підвищення енергоефективності бізнесу.

«Ваучерна підтримка дає можливість підприємцям частково компенсувати витрати на рішення, які допомагають зменшувати споживання енергії та підвищувати автономність бізнесу. Це також інвестиція у стійкість підприємств та економіки громади», – зазначають у Львівській міській раді.

Претендувати на участь у конкурсі можуть підприємства, бізнеси та кластерні організації. Головна умова – реєстрація на території Львівської міської територіальної громади. При цьому програма не діє для грального бізнесу. Не можуть подаватися й суб’єкти, які продають підакцизні товари.

Спочатку переможці конкурсу реалізовують свої проєкти за власні кошти. Лише після цього департамент економічного розвитку Львівської міської ради компенсує частину витрат. Для цього потрібні документи, які підтверджують здійснені видатки.

«Для участі підприємцю важливо завчасно підготувати необхідні документи та подати заявку до встановленого терміну. Прийом заявок триватиме до 1 вересня включно», – наголошують у мерії.

Документи можна подати через Центри надання адміністративних послуг. Альтернативний варіант – скористатися електронним зверненням. Учасникам також потрібно заповнити реєстраційну форму.

Детальні умови програми та перелік необхідних документів опубліковані на Порталі мешканця Львова.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 297-57-64 та 068 103 00 33.