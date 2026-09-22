У Львові виникли проблеми з водопостачанням через рішення Садового – Point Lviv

Від завтра, 22 вересня, ЛМКП «Львівводоканал» оновлюватиме трубопровід та встановлюватиме засувку на перехресті вулиць Б. Хмельницького та Татарська.

У зв’язку з цим з 09:00 до 18:00 припинять подачу води до частини прилеглих вулиць. Водночас деякі райони отримуватимуть воду з пониженим тиском.

Без водопостачання залишаться всі будинки за адресами: площа 700-річчя Львова, вулиці Балкова, Ю. Бачинського, Весела, І. Гонти, Л. Долинського, Заклинських, Замкова, площа Князя Ярослава Осмомисла, М. Кордуби, Медова, Мулярська, Опришківська, Папарівка, Під Дубом, Підмурна, Пильникарська, Почаївська, площа Святого Теодора, Стара, площа Старий Ринок, Старознесенська, Староміська, Сянська, Татарська, Торгова, Д. Детька, а також будинки на проспекті В. Чорновола за номерами 2, 2а, 2б, 2в, 4. До цього списку також входять будинки на вулиці Замарстинівській: 1, 3, 4в, 5, 7, 8, 9, 10, 11а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26г, 28, 30, 32 і будинки на вулиці Б. Хмельницького: 1, 2\4, 2/4, 3, 5, 8, 9б, 10, 11, 11−15, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25б, 25, 27а, 27-а, 27, 27 а, 28, 28а, 29, 30, 32, 33а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

Водопостачання з пониженим тиском забезпечуватимуть до будинків на вулицях: Б. Хмельницького, Лемківська, Хімічна, Ставова, С. Кушевича, А. Тесленка, С. Яблонської, Союзу Українок, Ткацька, Жовківська, Р. Дашкевича, Реміснича, Циганівка, Донецька, Промислова, Скидана, Огіркова, Підзамче, Стрімка, Караїмська, Гайдамацька, Замарстинівська (парна сторона будинки № 34−58; непарна сторона будинки № 13−49), Зустрічна, Дублянська, Вилітна, Діаманда, Нафтова, Волинська, Погідна, Бобинського, Сміла, Равська, Новознесенська, Олійна, Височана, Туркменська, А. Навої, А. Метлинського, О. Ратича, Л. Ребета, К. Сушкевича, Дніпрової Чайки, Ковальська, Таращанська, Потелицька, Корецька, Миргородська, Горіхова, Теребовлянська, Милятинська, Я. Щоголева, С. Васильченка, Черкаська, Помірки, В. Веливока, Польова, Юнацька, Тарнавка, Крайня, О. Петрусенко, Белзька, Ігорева, Трависта, Ковельська, Б. Гнатевича, Врізана.

У ЛМКП «Львівводоканал» просять вибачення за тимчасові незручності. Містян закликають завчасно зробити запаси води для побутових потреб.

Після завершення робіт водопостачання відновлять у повному обсязі.