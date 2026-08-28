Окупанти РФ спрямували на Україну понад 160 дронів

Російські окупанти випустили по Україні 164 дрони. Вони влучили на 16 локаціях.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про це у Фейсбуці.

Вночі 28 серпня в Україні лунали сирени. Росіяни запустили 164 безпілотники.

ППО знешкодила 137 дронів.

Ворог атакував з 18:00 27 серпня 164 ударними БпЛА. Половина з них реактивні Shahed. Також Гербера та імітатори «Пародія». Дрони летіли з Орла, Брянська, Міллєрово в рф, з ТОТ Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Станом на 09:00 ППО збила чи подавила 137 ворожих Shahed, Гербера та інших типів. Це відбулося на півночі, півдні, сході та в центрі. Ворожі засоби влучили на 16 локаціях. Уламки впали на 4 місцях. Атака триває. У небі лишається близько 10 ворожих БпЛА.

30 липня росіяни атакували Львів. Вони влучили в будинки на Виговського та Патона. Пошкоджено понад 20 будинків, ліцей і садочок. Загинула одна людина.

13 травня дрони вдарили по критичній інфраструктурі в Жовкві. Пошкоджено житловий будинок і промислові об’єкти.

24 березня російські дрони тричі атакували Львів. Вони поцілили в будинки на Соборній площі, проспекті Червоної Калини та Бандери. Пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення і житлові будинки. У лікарні госпіталізували 7 людей. Понад 20 осіб звернулися по медичну допомогу.

7 лютого удар по критичній інфраструктурі на Львівщині залишив без води, тепла й світла близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора. Пошкоджено 18 приватних будинків. Один зруйновано повністю.

27 січня пошкоджено об’єкт енергетики в Золочівському районі.

15 січня під час тривоги дрон впав у центрі Львова на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. Пошкоджено вікна в будинках і вітражі храму святих Ольги та Єлизавети.

9 січня росіяни атакували критичну інфраструктуру у Львові. Цивільні об’єкти не постраждали. Ударна хвиля спрацювала систему безпеки газу в Рудно. Мешканці кількох вулиць лишилися без газу.